OM : Sanson jugé pas assez agressif en défense

Très performant lors de ses six premiers mois à l'Olympique de Marseille, Morgan Sanson (23 ans, 6 matchs et 1 but en L1 cette saison) traverse actuellement une période plus délicate. Dans le 4-2-3-1 mis en place par Rudi Garcia ces dernières semaines, le milieu de terrain peine à trouver sa place. Pas à l'aise au poste de milieu offensif gauche où son entraîneur lui a demandé d'évoluer à plusieurs reprises, l'ancien Montpelliérain se verrait plutôt aux côtés de Luiz Gustavo dans la paire de milieux défensifs.

Problème, le staff marseillais estime que Sanson manque d'agressivité défensive pour évoluer actuellement à ce poste, rapporte L'Equipe. Un point sur lequel il devra donc travailler s'il souhaite jouer plus durant la suite de la saison. Espérons-le pour l'OM car avec son coffre et sa technique, le natif de Saint-Doulchard a des atouts pour former un beau duo avec le Brésilien.