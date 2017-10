PSG : Alex conseille à Lucas de partir

Avec les arrivées de Neymar et Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain cet été, le temps de jeu de Lucas (25 ans, 2 apparitions et 1 but toutes compétitions cette saison) a fondu comme neige au soleil. Désormais sixième dans la hiérarchie des attaquants, le Brésilien n'a disputé que 37 petites minutes cette saison. Pour son ancien coéquipier Alex, il est temps de partir.

"A sa place, je serais déjà parti pour faire mon trou ailleurs. Le football espagnol pourrait lui convenir. Il pourrait profiter des espaces pour faire parler sa vitesse et sa technique. Même si l'Angleterre ne semble pas propice, je l'aurais bien vu à Arsenal. Ils jouent un football plus propre, plus technique. Il avait des contacts je crois. Ce serait une bonne option pour lui en hiver", a confié l'Auriverde dans les colonnes de L'Equipe.

Pas très chaud pour quitter le PSG cet été, Lucas pourrait bien changer d'avis en janvier au vu de son maigre temps de jeu.