Lyon : Aulas évoque les prochains mercatos

Après avoir compté sur les jeunes issus du centre de formation ces dernières années, l'Olympique Lyonnais a décidé d'investir à nouveau sur le marché des transferts, avec près de 50 millions d'euros dépensés cet été. Satisfait des finances actuelles du club rhodanien, le président Jean-Michel Aulas entend poursuivre cette politique de recrutement.

"Nous allons continuer à recruter des profils jeunes et talentueux, à fort potentiel et venant de grands clubs. Si on ne lie pas performances sportives et investissements, on n’est pas dans notre projet qui est de redevenir champion de France et de gagner une coupe d’Europe. Pour ça, il faut avoir une équipe de premier plan", explique le boss de l'OL au Progrès.

"JMA" n'a rien perdu de ses ambitions.