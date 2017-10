Man City : Mendy préfère avoir Sterling avec lui

Actuellement indisponible pour plusieurs mois suite à une blessure au genou, Benjamin Mendy (23 ans, 4 matchs en Premier League cette saison) s'est occupé avec une interview accordée au site officiel de son club de Manchester City. Interrogé sur l'adversaire le plus difficile qu'il a eu à affronter dans sa carrière, le latéral gauche français a désigné l'un de ses nouveaux coéquipiers : Raheem Sterling (22 ans, 6 matchs et 5 buts en Premier League cette saison).

"Raheem me cause des soucis depuis longtemps déjà. Nous avons commencé à nous affronter dans les France-Angleterre à 16 ans. On s’est rencontrés aussi à 17 ans pour le Championnat d’Europe. On a aussi joué l’un contre l’autre en U20 et U21. Puis, bien sûr, le Monaco-Manchester City de la saison dernière. On se connait très, très bien. Je préfère jouer avec lui, c’est mieux ! Il m’a dit la même chose quand je suis arrivé. C’est même la première chose qu’il m’a dite", a confié l'ancien Monégasque.