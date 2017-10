Anderlecht : le PSG, "meilleure équipe du monde" « Par Romain Rigaux - Le 03/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Nommé entraîneur d'Anderlecht, Hein Vanhaezebrouck était présenté à la presse ce mardi. Et à quinze jours de la réception du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, le nouveau coach des Mauves estime qu'il va préparer un match contre la "meilleure équipe du monde" actuelle. "Je viens juste d'arriver et dans deux semaines on va jouer le PSG. Pour le moment, c'est la meilleure équipe au monde. Ça va être un match très difficile. Mais on va voir. On va voir comment les internationaux vont revenir. (...) On va d'abord se concentrer sur notre déplacement à Malines (le 13 octobre). Si on peut prendre trois points là-bas. Ça nous pousserait peut-être pour jouer notre match contre le PSG. Il faut voir comment on va entamer ce match", a expliqué le technicien de 53 ans. Preuve que le PSG fait trembler en Europe. Preuve que le PSG fait trembler en Europe.

