Arsenal : Lacazette n'est "pas encore adapté"

Transféré cet été de Lyon à Arsenal, Alexandre Lacazette (26 ans, 7 matchs et 4 buts en Premier League cette saison) doit s'habituer à un nouveau championnat et une nouvelle équipe. Malgré des statistiques intéressantes, l'attaquant français estime ne pas être encore totalement adapté.

"A l'Emirates, j’ai des stats d’efficacité (4 buts en 4 matchs de championnat). Maintenant, il faut continuer et avoir les mêmes stats à l’extérieur (0 but en 3 rencontres). Je ne me sens pas encore totalement adapté. Je dois encore travailler sur certains points, même si c’est mieux que ce que je pensais. Je vais continuer comme ça. Je peux progresser dans la relation avec mes milieux de terrain, les défenseurs. Et il faut que je sois plus costaud dos au but. En Angleterre, l’arbitre ne siffle pas", a confié l'ancien Gone à RMC.