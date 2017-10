Bayern : Markus Babbel dézingue Ribéry !

Bayern : Markus Babbel dézingue Ribér y ! « Par Romain Rigaux - Le 03/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Perturbé par de nombreuses blessures ces dernières années, Franck Ribéry (34 ans, 6 matchs en Bundesliga cette saison) n'est plus aussi flamboyant que par le passé sous les couleurs du Bayern Munich. Et l'ancien défenseur du club bavarois Markus Babbel a tenu à le lui rappeler. "Cela fait deux ans qu’il n’a pas marqué en Ligue des Champions. Ribéry pense qu’il est aussi bon que Messi et Ronaldo alors que la vérité est toute autre. La vérité c’est quand il y a des problèmes, il n’est plus là", a lâché l'homme aux 51 sélections avec la Nationalmannschaft sur Sky 90. Ecarté des terrains pendant huit à dix semaines en raison d'une déchirure du ligament latéral externe au genou, le Français appréciera... Ecarté des terrains pendant huit à dix semaines en raison d'une déchirure du ligament latéral externe au genou, le Français appréciera...

