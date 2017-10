EdF : Payet se sait menacé par les jeunes « Par Romain Rigaux - Le 03/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Blessé lors du dernier rassemblement, Dimitri Payet (30 ans, 35 sélections et 8 buts) a été rappelé en équipe de France par Didier Deschamps pour les deux prochains matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2018 contre la Bulgarie (7 octobre) et la Biélorussie (10 octobre). Le milieu offensif de l'Olympique de Marseille est cependant conscient que sa place est menacée pour l'avenir avec l'arrivée de jeunes talents offensifs dans la sélection. "J'avais déjà dit que mon objectif personnel était de faire partie de cette équipe. Après je sais qu'il y a de la concurrence et bien évidemment qu'après cette Coupe du monde et l'émergence de tous ces talents ce sera compliqué pour les joueurs de mon âge. (...) Pour l'instant je suis encore là mais à chaque liste il y a des déçus ce qui signifie qu'il y a du monde et qu'il faut en faire toujours plus pour revenir", a expliqué le Réunionnais en conférence de presse.

