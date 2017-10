Juve : Matuidi content pour le PSG « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 03/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Désormais à la Juventus Turin, Baise Matuidi (30 ans, 7 matchs en Serie A avec Juventus Turin cette saison) garde néanmoins un oeil sur le Paris Saint-Germain, son ancien club. Et l'international tricolore est heureux de le voir désormais parmi les prétendants les plus sérieux à une victoire finale en Ligue des Champions. "Je suis très bien là où je suis mais je suis super content de ce que fait aujourd'hui le PSG. Il se donne les moyens de réaliser ses rêves. La C1, c'est une compétition très difficile mais il a acheté de grands joueurs. La saison est longue, le plus important sera de gérer l'effectif et d'éventuelles blessures. Ils ont les joueurs pour aller loin en Ligue des Champions et gagner des titres", a indiqué Matuidi en conférence de presse ce mardi.

