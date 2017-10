EdF : Matuidi et l'émergence de Rabiot « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 03/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Avec le forfait de Paul Pogba, blessé, Blaise Matuidi (30 ans, 58 sélections, 8 buts) est attendu dans le onze de départ des Bleus face à la Bulgarie samedi. Sauf si Didier Deschamps décidait d'aligner plutôt Adrien Rabiot, qui a déjà fait oublier... Matuidi à Paris. "Adrien est un joueur intelligent avec d'énormes qualités et un gros mental. Le voir à ce niveau-là, ça ne me surprend pas. Il est pétri de talent et n'a peur de rien. C'est important pour l'avenir du PSG et de l'équipe de France. Il fait partie de ces jeunes qui seront très importants en club et il peut le devenir en sélection", a indiqué le néo-Turinois en conférence de presse ce mardi. On comprend ici que pour l'ancien Stéphanois, Rabiot incarne pour le moment plutôt l'avenir que le présent de la sélection.

