EdF : Matuidi pense n'avoir rien à prouver « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 03/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après s'être mis Turin et l'Italie dans la poche grâce à ses prestations de premier plan avec la Juventus, Blaise Matuidi (30 ans, 58 sélections, 8 buts) compte bien redevenir indispensable en équipe de France où N'Golo Kanté et Adrien Rabiot lui font de l'ombre désormais. "Les critiques font partie du jeu. Je suis à 58 sélections, s'il y avait débat sur moi, je ne serais plus là. Notre sélection est de qualité, la concurrence est féroce et c'est ce qui fait évoluer. Moi, ça fait pas mal d'années que j'enchaîne les matchs. Au PSG, j'ai fait 6 ans, en jouant beaucoup. A la Juve, ça se passe bien aussi. On peut toujours faire mieux, les critiques font avancer. Moi, c'est le terrain qui compte et les coachs que je peux avoir sont contents de moi et j'espère que ça continuera jusqu'à la fin de ma carrière", a rappelé en conférence de presse l'ancien Parisien, attendu dans le onze de départ des Bleus face à la Bulgarie samedi en raison du forfait de Pogba.

News lue par 1856 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+