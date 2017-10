EdF : plus indiscutable, Matuidi veut convaincre « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 03/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis l'émergence de N'Golo Kanté, Blaise Matuidi (30 ans, 58 sélections, 8 buts) n'est plus aussi indiscutable en équipe de France. Mais en l'absence de Paul Pogba, forfait, le milieu de terrain de la Juventus Turin, très performant en club, devrait retrouver une place au sein du onze de départ tricolore face à la Bulgarie samedi. "Je me sens très bien à la Juve, un grand club avec beaucoup de rigueur et d'ambitions qui souhaite gagner tous les titres comme Paris. En Bleu, j'ai déjà beaucoup de matchs dans les jambes, je fais partie des cadres en raison de mon vécu. La concurrence est saine. Il y a des joueurs de qualité. A moi de travailler, faire mes matchs en club et répondre présent quand le sélectionneur fait appel à moi", a indiqué l'ancien Parisien en conférence de presse.

