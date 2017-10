PSG : Rabiot emballé par les recrues

Cet été, le Paris Saint-Germain a frappé fort avec notamment les arrivées de Neymar, Dani Alves et Kylian Mbappé. Trois recrues qui impressionnent Adrien Rabiot (22 ans, 8 matchs et 1 but en L1 cette saison).

"Neymar est un phénomène. On s’en est rendu compte quand il a gagné la remontada à lui tout seul, en huitième de finale retour l’an passé en Ligue des Champions. Il vaut mieux l’avoir dans son équipe qu’en face. Mbappé est un joueur qui confirme qu’il a beaucoup de talent. Et le talent n’a pas d’âge. Kylian a un grand avenir, lâche le milieu parisien dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Neymar et lui sont les deux stars du marché mais il ne faut absolument pas oublier l’importance de Dani Alves."

L'ancien Turinois s'est lui aussi très vite rendu indispensable au sein de la défense parisienne.