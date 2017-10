Man City : Hart, la pique pour Guardiola « Par Romain Lantheaume - Le 03/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Rentré à Manchester City l’été dernier au terme d’un prêt au Torino, le gardien Joe Hart (30 ans, 7 matchs en Premier League cette saison) a de nouveau été prêté pour la saison, à West Ham cette fois. L’international anglais estime que les dés étaient pipés chez les Skyblues avec le manager Pep Guardiola. "Je suis prêt à me battre, un combat équitable, c'est bon pour moi et si je perds, je serrerai la main de mon adversaire, a affirmé le portier au blog The Offside Rule. Mais je me suis rendu compte que je n’avais pas l'occasion de me battre équitablement, alors j'ai pensé que je devais regarder ailleurs." Avec la recrue Ederson et la présence de Claudio Bravo, le Britannique se serait effectivement retrouvé barré par la concurrence chez les Citizens. Avec la recrue Ederson et la présence de Claudio Bravo, le Britannique se serait effectivement retrouvé barré par la concurrence chez les Citizens.

