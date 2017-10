Lens : Martel justifie sa mise en retrait « Par Romain Lantheaume - Le 03/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- 18e de Ligue 2 après 10 journées, le RC Lens traverse une très mauvaise passe. Pour relancer les Sang et Or, l’emblématique Gervais Martel a procédé à une refonte de l’organigramme samedi (voir ici). S’il reste président du conseil d'administration, le dirigeant a quitté ses fonctions de président directeur général. Une décision sur laquelle l’intéressé est revenu. "J’ai souhaité, il y a quelques jours, avec l’actionnaire principal, prendre du recul. Mais pas prendre du recul par rapport au club car ma passion reste intacte. Ça fait 30 ans que je suis ici et ça me semblait important que des personnes plus jeunes que moi aillent au front tous les jours, a expliqué Martel en conférence de presse. Il y a eu des moments extraordinaires, difficiles et inexplicables. Je connais ma responsabilité. J’ai fait cette demande de changement de gouvernance pour donner un autre souffle au club." Avec Eric Sikora sur le banc et Eric Roy comme manager sportif, le RCL doit absolument redresser la barre. Avec Eric Sikora sur le banc et Eric Roy comme manager sportif, le RCL doit absolument redresser la barre.

