PSG : entre Rabiot et Ibra, c'était chaud !

PSG : entre Rabiot et Ibra, c'était chau d ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 03/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- S'il n'est plus au Paris Saint-Germain aujourd'hui, Zlatan Ibrahimovic a toutefois laissé une trace indélébile de son passage dans la capitale française. Adrien Rabiot (22 ans, 8 matchs et 1 but en L1 cette saison) raconte ses accrochages avec la star suédoise. "D’habitude, je suis quelqu’un de tranquille. Mais je peux rapidement devenir nerveux, surtout si je vois une injustice. Le premier clash que j’ai eu avec Zlatan, c’était durant un match amical, un été aux Etats-Unis. J’avais passé le ballon à Ibra mais il n’avait pas fait l’effort de le réceptionner. Pour y remédier, j’ai dû faire faute sur un adversaire et prendre un carton jaune. J’étais en colère et je l’ai insulté. C’était peu élégant de ma part. Mais tout est rentré dans l’ordre depuis, raconte le milieu parisien dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Une autre fois, c’était à l’entrainement, nous en sommes venus aux mains. Mais nous sommes restés en bonnes relations." L'international tricolore ne manque pas de caractère visiblement. L'international tricolore ne manque pas de caractère visiblement.

