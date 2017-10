Lyon : Genesio peut compter sur Rafael « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 03/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Seulement 8e de Ligue 1 après 8 journées, Bruno Genesio reçoit encore et toujours de nombreuses critiques. Mais l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais peut compter sur le soutien de son défenseur Rafael (27 ans, 4 matchs en L1 cette saison). "On est tous derrière Bruno Genesio. On ne peut pas mettre la faute sur lui. Ce ne sont pas des fautes tactiques ou un problème d’entraîneur quand on a un joueur exclu ou quand on marque des buts contre notre camp, comme je l’ai fait dans ce match (à Angers, 3-3)", a souligné le latéral droit brésilien dans Le Progrès. L'OL tentera d'être plus convaincant à domicile face à Monaco le 13 octobre prochain. L'OL tentera d'être plus convaincant à domicile face à Monaco le 13 octobre prochain.

