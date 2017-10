PSG : Rabiot ne s'y voit pas à vie « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 03/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sous contrat jusqu'en 2019, Adrien Rabiot (22 ans, 8 matchs et 1 but en L1 cette saison) n'est pas pressé de prolonger au Paris Saint-Germain. S'il est aujourd'hui épanoui, le milieu de terrain parisien ne se voit toutefois pas pour autant rester toute sa carrière au PSG. "Au PSG, aujourd’hui, il y a les conditions idéales pour continuer à progresser, mais comme relayeur : c’est le poste qui me correspond le mieux, car il me permet d’exprimer au mieux mes qualités. Cela dit, il y a le temps pour discuter de la prolongation. Et dans ma carrière, j’espère aussi pouvoir vivre d’autres expériences, lâche ainsi l'international tricolore dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Pour l’instant, je suis bien à Paris." A seulement 22 ans, Rabiot peut toutefois encore rester de longues années à Paris. A seulement 22 ans, Rabiot peut toutefois encore rester de longues années à Paris.

News lue par 10387 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+