EdF : Deschamps à fond derrière Kurzawa « Par Romain Lantheaume - Le 03/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Victime d'un chantage à la vidéo, une vidéo sur laquelle au cours d'une soirée il "s'amuse" à insulter Didier Deschamps, Layvin Kurzawa (25 ans, 9 sélections, 1 but) continue de bénéficier de la confiance du sélectionneur de l’équipe de France. En plus de le convoquer pour les matchs contre la Bulgarie (7 octobre) et la Biélorussie (10 octobre), le technicien basque a même pris la défense du latéral gauche du Paris Saint-Germain, auteur d’une prestation très brouillonne face au Luxembourg (0-0) le mois dernier avec 17 centres ratés… "Pour ce qui est de ses centres, c’est difficile à juger car certains sont bons. Pour vous, un bon centre est un centre réceptionné par un coéquipier. Mais certains centres peuvent être très bons mais dégagés par la défense, a soutenu "DD" en conférence de presse. Après, il peut toujours s’améliorer, varier. (…) Souvent, les défenses qu’affrontent le PSG et l’équipe de France sont denses. Il y a peu de place pour déposer des caviars. Mais ça reste quand même une de ses forces. Elle est moindre en ce moment mais elle existe." Touché au genou gauche, l’ancien Monégasque a dû quitter l’entraînement des Bleus prématurément lundi (voir ici). Touché au genou gauche, l’ancien Monégasque a dû quitter l’entraînement des Bleus prématurément lundi ().

