Arsenal : Lacazette prêt à tenter Griezmann « Par Romain Lantheaume - Le 03/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Ce n’est pas un secret, les attaquants Alexandre Lacazette (26 ans, 7 matchs et 4 buts en Premier League cette saison) et Antoine Griezmann (26 ans, 5 matchs et 2 buts en Liga cette saison) s’apprécient beaucoup. Et si le second n’est pas parvenu à attirer l’ancien Lyonnais à l’Atletico Madrid en raison de l’interdiction de recrutement qui frappe les Colchoneros jusqu’en janvier prochain, Lacazette ne désespère pas de convaincre son compatriote de le rejoindre dans son nouveau club, Arsenal. "Nous sommes de très bons amis et nous nous amusons beaucoup ensemble. Nos surnoms sont Griezzy et Lacaz. Si Griezzy me rend visite à Londres, je vais lui demander de signer pour Arsenal", a lancé le Gunner au magazine Match of the Day. L'ancien Gone a bien raison de tenter sa chance, mais si Griezmann rejoint la Premier League, ce sera plutôt pour Manchester United, où son nom circule depuis des mois. L'ancien Gone a bien raison de tenter sa chance, mais si Griezmann rejoint la Premier League, ce sera plutôt pour Manchester United, où son nom circule depuis des mois.

News lue par 11567 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+