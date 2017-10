OM : le club derrière Luiz Gustavo « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 03/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Exclu face à Nice dimanche pour un tacle dangereux, Luiz Gustavo (30 ans, 7 matchs et 1 but en L1 cette saison) passera devant la commission de discipline jeudi. Mais alors que le Brésilien risque trois matchs de suspension, l'Olympique de Marseille espère un verdict beaucoup plus clément. "Luiz est un grand joueur qui possède une éthique et une intégrité personnelle au-dessus de tout soupçon. C'est un vrai combattant qui ne veut pas faire mal ou blesser", explique le club phocéen. L'OM espère ainsi pouvoir compter sur son milieu de terrain, automatiquement suspendu contre Strasbourg le 15 octobre, pour affronter le PSG et Lille les 22 et 29 octobre prochains. L'OM espère ainsi pouvoir compter sur son milieu de terrain, automatiquement suspendu contre Strasbourg le 15 octobre, pour affronter le PSG et Lille les 22 et 29 octobre prochains.

