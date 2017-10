Ballon d'Or : les 30 nommés connus le 9 octobre « Par Romain Lantheaume - Le 03/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Attendue par tous les fans de football, la liste des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or sera dévoilée le lundi 9 octobre, indique France Football. Les noms des sélectionnés seront annoncés à travers six séquences à partir de 9h puis tout au long de la journée par le magazine et sur La Chaîne L'Equipe. Pour connaître les quinze derniers heureux élus, il faudra attendre l'émission L'Equipe d’Estelle à partir de 17h45. voir ici). Pour rappel, ce trophée est entièrement revenu dans le giron de France Football l’année passée et le magazine ne collabore désormais plus avec la FIFA qui décerne de son côté le prix "The Best - Joueur de la FIFA" dont le vainqueur sera connu le 23 octobre. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar sont les trois finalistes ().

