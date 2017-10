EdF : Vieira est fan de Rabiot « Par Eric Bethsy - Le 02/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- En l’absence de Paul Pogba, suspendu et blessé, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps devra choisir son remplaçant pour affronter la Bulgarie et la Biélorussie (7 et 10 octobre). Pour ses matchs décisifs en vue du Mondial 2018, Patrick Vieira n’hésiterait pas à aligner le Parisien Adrien Rabiot (22 ans, 3 sélections) dont il apprécie les qualités. "Il faut voir qui peut jouer à côté de Kanté. Matuidi a déjà montré qu’il pouvait jouer à ce niveau. Il est en train de s’imposer à la Juve. Rabiot devient l’un des meilleurs joueurs à ce poste, a confié l’entraîneur de New York City FC sur RMC. Didier aura le choix. Peut-être que ces trois-là pourront jouer ensemble. J’adore le Rabiot que je vois au PSG. Il sait jouer au ballon, aller vers l’avant. Ça aide les attaquants d’avoir des bons ballons." Plus expérimentés que Rabiot en sélection, Matuidi et Sissoko partent avec une longueur d’avance. Plus expérimentés que Rabiot en sélection, Matuidi et Sissoko partent avec une longueur d’avance.

