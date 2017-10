Lyon : Marcelo - "c'est une honte !"

En contestant son avertissement reçu à Angers (3-3) dimanche, le défenseur central de l’Olympique Lyonnais Marcelo (30 ans, 8 matchs en L1 cette saison) a involontairement percuté le carton jaune de l’arbitre Mikael Lesage qui l’a injustement expulsé. En colère, le Brésilien n’accepte pas cette sanction qui a sûrement coûté deux points à son équipe.

"Cela me rend triste parce qu’on était en train de mener au score et tout le monde a pu voir ce qui s’est passé, a réagi l’ancien joueur du Besiktas dans Le Progrès. J’étais en train de me retourner et c’est lui qui m’a touché, pas moi ! C’est une honte ! On ne peut pas faire ça ici en France à un joueur dans ce championnat qui est l’un des meilleurs du monde."

"Je suis d’accord pour le carton jaune, mais tout le monde a vu qu’il a fait une erreur, je n’y suis pour rien. On doit revenir sur cette décision, car je n’ai rien fait de mal, je pense que c’est possible. J’espère que je pourrai jouer contre Monaco (le 13 octobre)", a réclamé Marcelo, défendu par son président Jean-Michel Aulas (voir ici).