Real : Varane répond aux critiques

Comme ses coéquipiers du Real Madrid, le défenseur central Raphaël Varane (24 ans, 4 matchs en Liga cette saison) n'échappe pas aux critiques lorsque les choses se passent mal pour les Merengue. De son côté, l'international tricolore est souvent ciblé sur son manque d'agressivité. Un défaut que l'ex-Lensois assume parfaitement. "J'ai mon style de jeu, on peut me critiquer là-dessus, il n'y a pas de problème, a réagi Varane en conférence de presse. Maintenant, j'essaye d'être performant avec mes qualités. Après, je pense être plus complet à 24 ans que je ne l'étais à 18 ans. On parle de maturité pour mon poste autour de 28 ans. C'est normal que j'évolue." Titulaire indiscutable au Real et en équipe de France, le natif de Lille peut être fier de sa progression.

