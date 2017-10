Arsenal : Wenger conseille Lacazette et Sanchez « Par Eric Bethsy - Le 02/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Satisfait des débuts d’Alexandre Lacazette (26 ans, 7 matchs et 4 buts en Premier League cette saison) à Arsenal, le manager Arsène Wenger sait que l’attaquant français peut faire beaucoup mieux. Surtout si l'ancien Lyonnais parvient à s’entendre avec Alexis Sanchez (28 ans, 5 matchs en Premier League cette saison). Du coup, le coach des Gunners espère que ses deux stars feront les efforts nécessaires. "Je sens qu'ils combinent bien ensemble, c'est un duo prometteur dans l'ensemble, a confié le technicien alsacien à Arsenal Player. Pour améliorer leur entente, ils doivent avoir la volonté de s'adapter l'un à l'autre, de se faire progresser mutuellement. C'est toujours pareil, je pense que les grands joueurs se rendent meilleurs lorsqu'ils ont la bonne attitude. Si ce n'est pas le cas, ce sera un problème. Mais ces deux joueurs ont l'air d'avoir un bon état d'esprit." Lacazette et Alexis Sanchez sur la même longueur d’onde, on a hâte de voir ça ! Lacazette et Alexis Sanchez sur la même longueur d’onde, on a hâte de voir ça !

