Man Utd : Matic n'oublie pas Pogba

Malgré l’absence de Paul Pogba (24 ans, 4 matchs et 2 buts en Premier League cette saison), blessé aux ischio-jambiers, Manchester United poursuit son excellent début d’exercice. Preuve que le Français n’est pas indispensable aux Red Devils. Ce qui n’empêche pas le milieu Nemanja Matic (29 ans, 7 matchs en Premier League cette saison) d’attendre son retour avec impatience.

"On sait qu'il sera absent pour un moment. Il est très important pour nous, c'est un grand joueur, mais je suis sûr qu'il reviendra bientôt. Je suis certain qu'il nous aidera beaucoup cette saison, qu'il reviendra bien et qu'il marquera beaucoup de buts, a annoncé le Serbe. Tout le monde sait que Paul est très important pour Manchester United, mais nous avons aussi d'autres grands joueurs pour le remplacer. On a montré lors des derniers matchs que tout le monde était prêt à jouer et à aider l'équipe."

Depuis quelques rencontres, c’est le Belge Marouane Fellaini (29 ans, 6 matchs et 3 buts en Premier League cette saison) qui brille au milieu, et qui ferait presque oublier la blessure de Pogba...