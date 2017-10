EdF : Kurzawa et Sidibé touchés « Par Eric Bethsy - Le 02/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Actuellement à Clairefontaine avec l’équipe de France, Djibril Sidibé n’a pas pu terminer l’entraînement de ce lundi. Le latéral droit de l’AS Monaco, qui s’est plaint de douleurs au niveau de son genou droit déjà bandé, n’a pas participé à l’opposition. C'est aussi le cas du latéral gauche Layvin Kurzawa qui, selon L'Equipe, a quitté le terrain "en grimaçant" à cause de son genou gauche. Après le forfait de Benjamin Mendy, les Bleus n'ont décidément pas de chance avec leurs latéraux. Peut-être l'occasion pour Christophe Jallet et Lucas Digne de débuter en Bulgarie samedi (20h45), dans un match capital en vue du Mondial 2018. Peut-être l'occasion pour Christophe Jallet et Lucas Digne de débuter en Bulgarie samedi (20h45), dans un match capital en vue du Mondial 2018.

