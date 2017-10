ASSE : Cabella est remonté après la défaite « Par Eric Bethsy - Le 02/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- A 11 contre 10 dès la 34e minute, l’AS Saint-Etienne s’est pourtant inclinée à Troyes (2-1) dimanche en championnat. Une énorme contre-performance que le milieu offensif Rémy Cabella (27 ans, 4 matchs et 1 but en L1 cette saison) ne digère pas. "Je suis très déçu, on a laissé Troyes revenir dans le match alors qu'ils étaient à 10. C'est une faute professionnelle parce qu'on revient au score, on fait le plus dur, on est en supériorité numérique, a réagi le joueur prêté par Marseille. On n'a pas le droit de concéder un coup franc bête comme ça et de prendre ce deuxième but. On se devait de gagner, surtout vu les circonstances. Il faut se remettre en question immédiatement, même s’il y a la trêve." Avec une victoire lors des 5 dernières journées, les Verts ont clairement ralenti après un bon début de saison. Avec une victoire lors des 5 dernières journées, les Verts ont clairement ralenti après un bon début de saison.

