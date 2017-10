Metz : l'arbitre s'explique pour le penalty « Par Eric Bethsy - Le 02/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Battu à Nantes (1-0) samedi en Ligue 1, Metz a été victime d’une décision arbitrale assez rare. Dans les derniers instants de la partie, l'attaquant Nolan Roux transforme son penalty… avant d’entendre le coup de sifflet de Johan Hamel pour sanctionner l’entrée de son coéquipier Ivan Balliu dans la surface avant le tir. Et sur son deuxième essai, l'ancien Stéphanois expédie sa frappe au-dessus... De quoi provoquer la colère des Messins, d’où l’explication de l’arbitre. "Nous avions entamé une action de prévention avant la première tentative, a-t-il souligné. Au moment de la frappe, quatre Nantais et un Messin sont dans la surface. S'il n’y avait eu que des Nantais, j'aurais accordé le but et laissé l'avantage. Si la ligne avait été légèrement franchie aussi. On sait faire preuve de tolérance. Là, la faute est grossière. Le joueur messin a déjà effectué 3,50m. Les textes sont clairs. S'il l'avait raté, je l'aurais aussi donné à retirer." On peut comprendre la frustration des Grenats dans la mesure où beaucoup de penaltys seraient à retirer si les arbitres se montraient aussi pointilleux. On peut comprendre la frustration des Grenats dans la mesure où beaucoup de penaltys seraient à retirer si les arbitres se montraient aussi pointilleux.

