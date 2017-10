EdF : Deschamps et le duel Giroud-Lacazette « Par Eric Bethsy - Le 02/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Doublure d’Alexandre Lacazette à Arsenal, Olivier Giroud (31 ans, 66 sélections et 27 buts) va-t-il conserver sa place de titulaire en équipe de France ? Interrogé en conférence de presse, le sélectionneur Didier Deschamps n’a pas révélé son choix mais a clairement indiqué que la hiérarchie des Gunners ne serait pas forcément celle des Bleus. "C'est mieux quand un joueur arrive en confiance, a confié le technicien. Ce n'était pas forcément le cas pour Olivier lors des derniers rassemblements, même si ça ne l'a pas empêché d'être performant. (...) C'est une évolution constante, ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas faire ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il y a la situation en club et celle en sélection. Si on fait l'analyse entre le passé et le vécu d'Alex et Olivier, il y a pas mal de différences. Ce sera un choix du moment pour le premier et le deuxième match." Avant d’affronter la Bulgarie et la Biélorussie (7 et 10 octobre), deux matchs décisifs en vue d’une qualification pour le Mondial 2018, l’ancien Montpelliérain part favori... Avant d’affronter la Bulgarie et la Biélorussie (7 et 10 octobre), deux matchs décisifs en vue d’une qualification pour le Mondial 2018, l’ancien Montpelliérain part favori...

