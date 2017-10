PSG : Areola fait traîner sa prolongation « Par Eric Bethsy - Le 02/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Longtemps critiqué pour sa fébrilité, le gardien du Paris Saint-Germain Alphonse Areola (24 ans, 8 matchs en L1 cette saison) a mis tout le monde d'accord grâce à ses dernières performances. A commencer par son entraîneur Unai Emery qui l'a installé dans le onze de départ au détriment de Kevin Trapp. Et tout comme le coach espagnol, la direction francilienne croit au troisième portier de l'équipe de France qui possède une offre pour prolonger son contrat. Mais pour le moment, Areola fait patienter ses supérieurs, indique France Football. Vexé par ses dirigeants qui ont tenté de recruter un gardien cet été (Jan Oblak puis Pepe Reina), le Parisien sous contrat jusqu'en 2019, joueur le moins bien payé de l'équipe type avec ses 2 M€ brut par an, va sûrement attendre de voir si le PSG abandonne l'idée de le remplacer au prochain mercato. Il faut dire que Paris pourrait simplement tenter de le prolonger pour augmenter sa valeur sur le marché des transferts, sachant que la Juventus Turin et Newcastle seraient intéressés... Il faut dire que Paris pourrait simplement tenter de le prolonger pour augmenter sa valeur sur le marché des transferts, sachant que la Juventus Turin et Newcastle seraient intéressés...

News lue par 7731 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+