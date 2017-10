EdF : Deschamps trouve Mbappé bon partout « Par Romain Rigaux - Le 02/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un très bon début de saison au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé (18 ans, 6 sélections, 1 but) évolue à droite de l'attaque parisienne après avoir joué dans l'axe sous les couleurs de l'AS Monaco. Pour le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, le Parisien est simplement bon partout. "Il fait de très bonnes choses avec Paris. Tant mieux. Il enchaîne beaucoup de matchs en évoluant dans d'autres registres. Aujourd’hui, à Paris, il est dans un registre plus axe droit, mais avec pas mal de liberté aussi. Il peut être performant dans l’axe, il peut être performant à gauche. Il y avait des gros doutes sur le fait qu’il puisse l’être à droite et on se rend compte qu’il est aussi performant dans cette zone-là", a déclaré Deschamps en conférence de presse ce lundi. Le sélectionneur n'aura donc pas de souci pour trouver une place à Mbappé au sein de son attaque. Le sélectionneur n'aura donc pas de souci pour trouver une place à Mbappé au sein de son attaque.

