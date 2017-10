EdF : D. Deschamps - "une semaine décisive" « Par Romain Rigaux - Le 02/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'équipe de France se prépare à affronter la Bulgarie (7 octobre) et la Biélorussie (10 octobre) en éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Deux derniers matchs cruciaux pour espérer jouer en Russie dans plus de six mois. "C'est une semaine décisive car ce sont les deux derniers matchs de poules. Cela fait depuis septembre 2016 qu'on s'est lancé dans cette phase de qualification, on approche du but. On doit atteindre notre objectif la qualification pour la Russie", a lancé le sélectionneur Didier Deschamps en conférence de presse. Le technicien a aussi évoqué le prochain adversaire bulgare. "Ce sera un match difficile. C'est une équipe qui a deux visages. Performante chez elle avec 4 victoires en 4 matchs et en difficulté à l'extérieur. Le soutien local, l'identité nationale, l'agressivité, des combattants avec des attaquants qui excellent dans l'attaque rapide... Ce n'est jamais évident de jouer là-bas. Ce sera une rencontre compliquée", a prévenu Deschamps. A deux matchs du terme, la France est première du groupe avec un point d'avance sur la Suède, quatre sur les Pays-Bas et cinq sur la Bulgarie. A deux matchs du terme, la France est première du groupe avec un point d'avance sur la Suède, quatre sur les Pays-Bas et cinq sur la Bulgarie.

