EdF : Deschamps et le "soldat" Sissoko « Par Romain Rigaux - Le 02/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Très bon durant l'Euro 2016 avec l'équipe de France, Moussa Sissoko (28 ans, 52 sélections et 2 buts) avait un peu disparu des radars ces derniers mois suite à une première saison très compliquée à Tottenham. Bien plus utilisé depuis le début de l'exercice, le milieu français a pu compter sur la confiance de Didier Deschamps pour retrouver l'équipe de France, qui affrontera la Bulgarie (7 octobre) et la Biélorussie (10 octobre) en éliminatoires de la Coupe du monde 2018. "Moussa a retrouvé du temps de jeu. Il enchaîne les matchs et il est performant. Il a l'expérience et il a fait un Euro où il a été très performant. Il n'a pas un poste bien défini. C'est un bon soldat. Quand j'ai à l'utiliser je sais qu'il va répondre. Je ne vais pas lui demander de faire des choses qui ne sont pas dans son registre", a expliqué le sélectionneur en conférence de presse ce lundi.

News lue par 6802 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+