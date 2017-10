Naples : Hamsik à un but de Maradona !

Buteur lors de la victoire de Naples contre Cagliari (3-0) dimanche, Marek Hamsik (30 ans, 7 matchs et 1 but en Serie A cette saison) est sur le point d'entrer un peu plus dans l'histoire de son club. Avec 114 buts inscrits sous les couleurs napolitaines, le Slovaque n'est plus qu'à une longueur du record de Diego Maradona, auteur de 115 buts au Napoli !

Ce record sera peut-être égalé le 14 octobre prochain lors du déplacement sur la pelouse de l'AS Rome.