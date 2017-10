Chelsea : Conte compare la PL et la Serie A « Par Romain Rigaux - Le 02/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Sacré champion d'Angleterre 2016-2017 dès sa première saison en Premier League sur le banc de Chelsea Antonio Conte s'est rapidement fait un nom dans le championnat anglais. Mais le technicien italien reconnait qu'il est plus difficile de conserver son titre outre-Manche par rapport à la Serie A, où il avait remporté le championnat trois années consécutives (2012, 2013, 2014) avec la Juventus Turin. "Nous avons remporté le titre avec la Juventus Turin (en 2011-2012) et je m'attendais à une grosse concurrence de l'AC Milan, au lieu de cela, ils ont vendu Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva au PSG, alors ils se sont affaiblis. La deuxième fois, ce n'était pas simple, mais c'était plus facile. Ici, d'une saison sur l'autre, vous avez des grosses équipes et elles sont encore plus fortes. Après ce que je pense être un super marché des transferts, elles se sont vraiment améliorées. Il n'est pas aisé de jouer en Premier League", a déclaré le Transalpin dans des propos relayés par L'Equipe. Battu par Manchester City (0-1) ce week-end, le champion en titre occupe la 4e place au classement à six points des Skyblues et de Manchester United. Battu par Manchester City (0-1) ce week-end, le champion en titre occupe la 4e place au classement à six points des Skyblues et de Manchester United.

