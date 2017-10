Juve : Allegri pas fan de l'arbitrage vidéo « Par Romain Rigaux - Le 02/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'arbitrage vidéo n'a pas encore totalement convaincu. L'entraîneur de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri, n'est pas du tout séduit par l'utilisation de cette technologie, qui casse le rythme du match d'après lui. "Il va falloir parler de fautes intentionnelles, de jeu effectif. Et donc ça va devenir comme le baseball aux Etats-Unis, on reste 10 heures au stade, on mange des cacahuètes, il y a une action tous les quarts d'heure...", a lancé le coach des Bianconeri. L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) a été utilisée à deux reprises dimanche lors du match entre la Juve et l'Atalanta (2-2). Une première fois pour annuler un but turinois suite à une faute, une seconde pour attribuer un penalty consécutif à une main à la Juventus. L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) a été utilisée à deux reprises dimanche lors du match entre la Juve et l'Atalanta (2-2). Une première fois pour annuler un but turinois suite à une faute, une seconde pour attribuer un penalty consécutif à une main à la Juventus.

