Liverpool : Coutinho se sert de sa frustration

Bloqué par Liverpool cet été, le milieu offensif Philippe Coutinho (25 ans, 3 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) a visiblement digéré son transfert avorté au FC Barcelone. Buteur lors des trois derniers matchs des Reds et auteur d’un bijou dimanche contre Newcastle (1-1) en championnat (voir ici), le Brésilien est loué pour son implication par ses coéquipiers, à l’image du milieu de terrain Jordan Henderson (27 ans, 6 matchs et 1 but en Premier League cette saison).

"Beaucoup de choses se passent dans le football mais Phil a été fantastique. Il a mis sa frustration dans les matchs et il joue en étant très libre, a affirmé l’Anglais dans les colonnes du Sunday Express. Philippe a une nouvelle fois été brillant. Il méritait son but, c’est une super personne et un joueur fantastique pour cette équipe. Nous l’adorons tous."

Il y a quelques semaines, un retour en forme de l’ancien Intériste ne semblait pourtant vraiment pas évident. Alors que son équipe marque le pas en ce moment, Jürgen Klopp peut se frotter les mains…