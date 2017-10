Man City : De Bruyne, Guardiola en est dingue

Auteur du but de la victoire lors du choc face à Chelsea (1-0) samedi en Premier League, le milieu offensif Kevin De Bruyne (26 ans, 7 matchs et 1 but en Premier League cette saison) affiche une forme resplendissante avec Manchester City en ce début de saison. Le Belge a même eu droit aux éloges de son manager, Pep Guardiola.

"C’est un joueur qui peut tout faire. Il peut jouer dans différentes positions, jouer court, long... Et sans le ballon, c’est le mec le plus modeste et le plus timide que je connaisse. Si vous lui demandez de courir 100 kilomètres pour l’équipe, il le fera, a lancé le technicien catalan. Il n’est pas facile de trouver cela chez ce type de joueur. Il est l’un de nos capitaines, je pense qu’il a franchi un cap et les joueurs sont soulagés de l’avoir sur le terrain."

Avec un De Bruyne à ce niveau, les Skyblues peuvent croire au sacre en championnat cette saison.