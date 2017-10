ASSE : Garcia, Ménès ne voit pas la différence « Par Romain Lantheaume - Le 02/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Après de bons débuts, l’entraîneur Oscar Garcia commence à marquer le pas sur le banc de l’AS Saint-Etienne et son équipe n’a remporté qu’un seul des 5 derniers matchs de championnat. Présenté comme un adepte du football offensif, le nouveau coach forézien peine à convaincre le chroniqueur de Canal+, Pierre Ménès. "J’entends dire depuis le début de saison qu’avec le coach espagnol, c’est le jour et la nuit par rapport à Galtier. Ah bon. Alors expliquez-moi la différence en termes de résultats et de qualité de jeu parce que là, ça ne me saute pas aux yeux, a taclé l’éditorialiste sur son blog. L’attaque est toujours incapable de marquer, comme c’est le cas depuis le départ d’Aubameyang. Non, je ne vois pas le progrès et ce début de saison n’est pas aussi extraordinaire que ça." Trop brouillons, les Verts, 7es, ont encore du mal à appliquer les principes offensifs de leur entraîneur. Trop brouillons, les Verts, 7es, ont encore du mal à appliquer les principes offensifs de leur entraîneur.

