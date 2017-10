Lyon : Riolo accable encore Aulas et Genesio « Par Romain Lantheaume - Le 02/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans une mauvaise passe avec une seule victoire sur les 8 derniers matchs toutes compétitions confondues, l’Olympique Lyonnais a encore lâché des points en se laissant rattraper par Angers (3-3) dimanche en Ligue 1. L’occasion pour le chroniqueur Daniel Riolo de s’en prendre une nouvelle fois au duo Jean-Michel Aulas-Bruno Genesio qui a mis en avant l’expulsion polémique du défenseur central Marcelo à la 50e minute pour expliquer cette contre-performance (voir ici). "Aulas va essayer de faire annuler le carton rouge. Genesio trouve que ce carton est risible. A Lyon, on cherche toujours à éviter de se regarder en face, a fustigé l’éditorialiste sur les ondes de RMC. La réalité, c’est que l’équipe n’a pas d’entraîneur et un président qui chaque jour fait plus de mal que de bien à son club. (…) Il n’y a aucune maîtrise. Les joueurs semblent jouer chacun dans leur coin. Il n’y a aucune direction, pas de fil conducteur. L’OL avance dans la brume, au hasard. Lopes a parlé de manque de chance. Si en plus c’est la faute à pas de bol, alors ne cherchons pas à comprendre." Les supporters de l’OL ont de quoi être frustrés même si dans le jeu, une amélioration est à noter depuis quelques matchs. Les supporters de l’OL ont de quoi être frustrés même si dans le jeu, une amélioration est à noter depuis quelques matchs.

News lue par 9820 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+