Real : Ronaldo "déçu" d'après Zidane « Par Romain Lantheaume - Le 02/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Depuis son retour de suspension, l’attaquant du Real Madrid, Cristiano Ronaldo (32 ans), a disputé 3 matchs de Liga cette saison, sans parvenir à trouver le chemin des filets. A nouveau muet dimanche face à l’Espanyol Barcelone (2-0), le Portugais est contrarié par cette mauvaise passe, comme l’a reconnu son entraîneur Zinédine Zidane après la rencontre. "Il n’est pas fatigué. Il a raté beaucoup de matchs. Il est très déçu car en Liga il n’a toujours pas marqué. Mais c’est le football, a commenté le technicien français après la rencontre. J’espère que ça changera au prochain match. Sa passe décisive à Isco est phénoménale." Et pour cause, d’après le site spécialisé Squawka, il s’agit de la 200e passe décisive dans la carrière de CR7 ! Une petite consolation… Et pour cause, d’après le site spécialisé Squawka, il s’agit de la 200e passe décisive dans la carrière de CR7 ! Une petite consolation…

News lue par 13325 visiteurs Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+