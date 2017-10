OM : F. Thauvin - "fier de mon équipe" « Par Romain Rigaux - Le 02/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Mené 2-0 dès la 16 minute face à Nice dimanche soir, l'Olympique de Marseille est revenu de nulle part pour s'imposer 4-2. Au terme d'un match totalement fou, l'ailier marseillais Florian Thauvin (24 ans, 8 matchs et 2 buts en L1 cette saison) a fait part de sa fierté. "On a affiché un bel état d'esprit. On a été pas mal critiqué ces derniers temps. Contre Nice, on a montré qu'on ne lâcherait rien. Je suis vraiment fier de mon équipe, on a fait un très bon match. A 2-0 aussi rapidement on a pris un coup sur la tête. Soit vous lâchez le match et vous en prenez cinq, soit vous essayez de vous battre et vous revenez dans le match. C'est ce qu'on a fait et bien fait. Il ne faudra pas oublier ce match", a déclaré l'Olympien. Les supporters marseillais ne sont pas près de l'oublier. Les supporters marseillais ne sont pas près de l'oublier.

