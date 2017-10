Nice : Lees-Melou pas impressionné par l'OM « Par Romain Rigaux - Le 02/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- L'OGC Nice a été renversé par l'Olympique de Marseille (2-4) dimanche soir après avoir mené 2-0 au bout de 16 minutes de jeu. Pourtant, le milieu niçois Pierre Lees-Melou (24 ans, 8 matchs en L1 cette saison) estime que l'équipe marseillaise n'était pas si forte que cela et qu'il s'agit avant tout d'une défaillance du Gym. "L'OM est une bonne équipe mais elle ne m'a pas impressionné, a lâché l'Aiglon après la rencontre. On avait très bien commencé ce derby, en étant efficace avec deux buts. Ensuite, nous avons fait des erreurs bêtes. On ne doit jamais perdre ce match. On a donné à l'OM les armes pour nous tuer. C'est limite faute professionnelle." Lees-Melou a notamment inscrit un but contre son camp permettant à l'OM d'égaliser à cinq minutes de la pause. Lees-Melou a notamment inscrit un but contre son camp permettant à l'OM d'égaliser à cinq minutes de la pause.

