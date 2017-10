OM : Nasri cartonne les dirigeants... « Par Romain Lantheaume - Le 02/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Si l’Olympique de Marseille occupe la 3e place du championnat après 8 journées, le début de saison a été plus compliqué avec notamment les deux claques reçues contre Monaco le 27 août (1-6) et Rennes au stade Vélodrome le 10 septembre (1-3). Pour Samir Nasri (30 ans), formé au club, les dirigeants phocéens ont eu tendance à s’emballer en vantant le fameux "OM Champions Project". "Je pense qu'ils se sont un peu emballés avec le nom du projet. Si on n'avait pas communiqué sur le 'Champions Project', tout le monde aurait trouvé correct le recrutement de l'OM, pour essayer de se qualifier pour une coupe européenne, a estimé le milieu de terrain d’Antalyaspor au micro de Canal+. En mettant ce nom, en annonçant des chiffres en début de mercato, en disant que l'on allait mettre 40 millions sur un avant-centre, forcément après ça fait de la déception. Les supporters se sentent floués par toutes ces promesses. (…) Le président a eu des propos maladroits avec l’histoire de la tisane. A Marseille, on ne te pardonne rien, c’est comme ça." L’ancien Gunner a également estimé que l’OM a payé "un peu cher" l’attaquant Konstantinos Mítroglou pour qui le club phocéen devra débourser non pas 15 mais 27,5 millions d’euros s'il souhaite acquérir l’ensemble de ses droits. L’ancien Gunner a également estimé que l’OM a payé "un peu cher" l’attaquant Konstantinos Mítroglou pour qui le club phocéen devra débourser non pas 15 mais 27,5 millions d’euros s'il souhaite acquérir l’ensemble de ses droits.

