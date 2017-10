OM : Garcia a apprécié "le gros mental"

Pourtant mené 2-0 après 16 minutes, l'Olympique de Marseille a renversé Nice (4-2) ce dimanche en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Devant les médias, l'entraîneur phocéen Rudi Garcia a affiché sa satisfaction par rapport à l'état d'esprit de son équipe face aux Aiglons.

"On a fait preuve de caractère, d'un gros mental. Pour être mené 2-0 au bout de 15 minutes et être à 3-2 à la mi-temps, il faut être costaud, les garçons l'ont été, bravo à eux. Je pense qu'on a été bons, surtout. Le but de Lees-Melou, s'il ne le prend pas, c'est Njie qui marque derrière. On est sur trois victoires, si on fait des séries on monte au classement, on est rentré dans les quatre premiers, le classement qui fait partie de nos objectifs", a rappelé le coach marseillais.

Actuellement 3e de Ligue 1, l'OM va pouvoir travailler sereinement lors de cette trêve internationale.