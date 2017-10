Nice : L. Favre - "c'est pas l'OM, c'est nous"

Agacé après la défaite à domicile contre l'Olympique de Marseille (2-4) ce dimanche en Ligue 1, l'entraîneur de l'OGC Nice Lucien Favre n'a pas épargné ses joueurs. Avec un double avantage en début de match, le technicien suisse estime que ses hommes auraient dû gérer la rencontre.

"A 2-0, ils ne doivent plus voir la balle. On ne doit pas prendre des risques inconsidérés. On n'a pas bien géré tactiquement. La force de caractère de l'OM ? Non, ce n'est pas leur force de caractère, c'est nous. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Ils ont des bons joueurs, mais on le savait", a réagi Favre en conférence de presse.

Les joueurs niçois ont sûrement pris une grosse soufflante après ce revers...