OM : D. Payet - "on n'a pas bien joué mais..." « Par Eric Bethsy - Le 01/10/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Vainqueur à Nice (4-2) ce dimanche en Ligue 1, l'Olympique de Marseille a montré un bel état d'esprit dans ce derby. Lucide, le milieu olympien Dimitri Payet (30 ans, 5 matchs en L1 cette saison) a reconnu que son équipe n'avait pas forcément brillé dans le jeu. "On savait qu'on jouait contre une grosse équipe, ils ont une puissance offensive. On savait qu'on serait en danger. Mais on n'a pas paniqué malgré les deux buts encaissés rapidement. On a su… Non pas bien jouer mais être efficace. Je pense que c'est notre efficacité qui payé", a commenté l'ancien Stéphanois sur Canal+. Sur une série de 3 victoires de suite en L1, Marseille grimpe à la 3e place du classement. Sur une série de 3 victoires de suite en L1, Marseille grimpe à la 3e place du classement.

