Nice : un manque de chance pour Dante

Après la défaite à domicile contre l'Olympique de Marseille (2-4) ce dimanche en Ligue 1, le défenseur central de l'OGC Nice Dante (33 ans, 7 matchs en L1 cette saison) n'est pas abattu. Toujours optimiste, le Brésilien estime que les Aiglons n'ont pas eu de réussite, contrairement à leurs adversaires.

"Il faut le dire, c'est un manque de chance, a confié le capitaine du Gym au micro de Canal +. Sur le deuxième but, il y a une glissade. Après c'est un but contre son camp. Cela nous a tirés vers le bas. L'important c'est qu'on a joué jusqu'au bout, on n'a rien lâché. On va continuer comme cela, on va se battre jusqu'à la fin de la saison."

Au classement, Nice a 6 points de retard sur le podium.